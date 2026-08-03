За 2026 года объем продаж новых автомобилей в России увеличился на 10%

Легковые автомобили показали наибольший рост — 732,1 тысячи штук (+13,3%). Продажи легковых коммерческих авто составили 48 тысяч (-17,2%), грузовиков — 29,3 тысячи (-6,7%), автобусов — 5,7 тысячи (-3,5%). Продажи гибридов и электромобилей выросли на 94,7% до 70,2 тысячи штук, их доля на рынке составила 9%. Доля российских электромобилей достигла 45,8%, продажи «чистых» электромобилей превысили 7 тысяч (+15,3%). С января по июль продажи автомобилей отечественного производства составили более 516 тысяч штук (+26,5%), доля российских машин на рынке — 63,4%. В июле рынок новых автомобилей составил 135 тысяч штук (+0,3% к прошлому году), из них 121,4 тысячи легковых (+1,2%).

Объем продаж новых автомобилей в России увеличился на 10% за семь месяцев 2026 года, составив 815,1 тысячи машин. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Наибольший рост наблюдается в сегменте легковых автомобилей, где продажи достигли 732,1 тысячи штук, что соответствует увеличению на 13,3%. В то же время продажи легковых коммерческих авто составили 48 тысяч штук (-17,2%), грузовиков — 29,3 тысячи (-6,7%) и автобусов — 5,7 тысячи (-3,5%).

Особое внимание Минпромторг уделил рынку гибридов и электромобилей, где объем продаж вырос на 94,7% и достиг 70,2 тысячи штук. Доля электромобилей и гибридных автомобилей на рынке новых машин составила 9%. При этом доля электромобилей, произведенных в России, составила 45,8%, а продажи «чистых» электромобилей за тот же период превысили 7 тысяч штук (+15,3%).

По итогам января-июля объем продаж автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля российской техники на рынке достигла 63,4%.

В июле рынок новых автомобилей составил 135 тысяч штук, что на 0,3% больше по сравнению с прошлым годом. Из них было продано 121,4 тысячи легковых автомобилей (+1,2%), 8 тысяч легковых коммерческих авто (-13%), 4,7 тысячи грузовиков (+7,5%) и 812 автобусов (-19,3%).