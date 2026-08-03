ВС РФ поразили три сухогруза в акватории Черного моря

В ведомстве отметили, что ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Поражены три сухогруза в акватории Черного моря, а также один в порту Николаев.