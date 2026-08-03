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Во время рейдов в Рязанской области установили 20 миграционных нарушений
Рейды прошли с 31 июля по 2 августа. 20 нарушений миграционного законодательства пресекли в Рязани, Рыбновском, Михайловском, Шацком, Сасовском и Кораблинском округах. 18 административных протоколов составлены на иностранцев, которые нарушили правила въезда и пребывания на территории страны, один — за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, к ответственности привлекли работодателя, который незаконно трудоустроил иностранца.

Во время рейдов в Рязанской области установили 20 миграционных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Рейды прошли с 31 июля по 2 августа. 20 нарушений миграционного законодательства пресекли в Рязани, Рыбновском, Михайловском, Шацком, Сасовском и Кораблинском округах.

18 административных протоколов составлены на иностранцев, которые нарушили правила въезда и пребывания на территории страны, один — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, к ответственности привлекли работодателя, который незаконно трудоустроил иностранца.

Помимо этого, во время рейдов в магазине на улице Циолковского в Рязани сотрудники полиции установили нарушение при продаже алкоголя. Изъято 12 литров спиртного. Также нарушения нашли в магазине в Рыбном. Более девяти литров алкоголя изъяли. Проводятся проверки.

Полицейские задержали одного человека, который находился в федеральном розыске за совершение преступления.