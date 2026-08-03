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В Рязанской области в здании бывшей тюрьмы откроют хостел
В Елатьме в здании бывшей тюрьмы откроют художественную галерею и хостел. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24». Инициаторами проекта стали владельцы «Дома с характером» — особняка М. А. Поповой, который работает как историко-культурный центр. Владелица провела в восстановленном здании экскурсию для журналистов. «У нас весь первый этаж — общественное пространство. Это историко-культурный центр. В музыкальной гостиной мы проводим разные мероприятия, камерные концерты, проводим экскурсии. Это не бизнес, мы живем этим домом», — рассказала владелица «Дома с характером».

В Елатьме в здании бывшей тюрьмы откроют художественную галерею и хостел. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Инициаторами проекта стали владельцы «Дома с характером» — особняка М. А. Поповой, который работает как историко-культурный центр. Владелица провела в восстановленном здании экскурсию для журналистов.

«У нас весь первый этаж — общественное пространство. Это историко-культурный центр. В музыкальной гостиной мы проводим разные мероприятия, камерные концерты, проводим экскурсии. Это не бизнес, мы живем этим домом», — рассказала владелица «Дома с характером».

В купеческом особняке можно остановиться с ночлегом. Вдохновившись успешным опытом реставрации, владельцы решили взяться за новый проект — Тюремный замок 1853 года, находящийся неподалеку.

«Мы решили восстановить и сохранить это здание. Две тысячи квадратов — готовы делать ровно столько, сколько понадобится», — поделились планами инвесторы.

Пока владельцы не назвали конкретных сроков реализации проекта — реставрация требует серьезных инвестиций и масштабного ремонта. Здесь планируют организовать квесты и открыть спортивно-игровую площадку.

Фото: скриншоты из эфира «Россия 24».