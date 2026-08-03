В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны

Ивану Гришину было 95 лет. Он родился в деревне Русановка Сасовского округа. Окончил четыре класса сельской школы. В годы войны трудился в колхозе наравне со взрослыми. Известно, что Иван Гришин работал комбайнером, трактористом, лесником. В 1950 году мужчину призвали в армию в войска Министерства государственной безопасности СССР. Он служил в воинской части 3238 во Львове по военно-учетной специальности «снайпер». Более трех лет боролся с бандеровцами на территории Львовской области, за что Иван Гришин получил статус участника Великой Отечественной войны. Он награжден юбилейными медалями.

В Сасовском округе умер ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин района Иван Гришин. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Ивану Гришину было 95 лет.

Он родился в деревне Русановка Сасовского округа. Окончил четыре класса сельской школы. В годы войны трудился в колхозе наравне со взрослыми. Известно, что Иван Гришин работал комбайнером, трактористом, лесником.

В 1950 году мужчину призвали в армию в войска Министерства государственной безопасности СССР. Он служил в воинской части 3238 во Львове по военно-учетной специальности «снайпер». Более трех лет боролся с бандеровцами на территории Львовской области, за что Иван Гришин получил статус участника Великой Отечественной войны. Он награжден юбилейными медалями.

Ивана Гришина похоронили 2 августа на городском кладбище в Сасове.