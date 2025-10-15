Рязанец Иван Гришин отметил 95-летие

Иван Степанович родился в деревне Русановка Сасовского района. Окончил четыре класса сельской школы. В годы войны наравне со взрослым трудился в колхозе. Работал комбайнером, трактористом, лесником. В 1950 году его призвали в армию в войска Министерства государственной безопасности СССР. Проходил службу в воинской части 3238 в городе Львове по военно-учетной специальности «снайпер». Более трех лет боролся с бандеровцами на территории Львовской области, за что и получил статус участника Великой Отечественной войны. Награжден юбилейными медалями.

