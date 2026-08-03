В Рязанской области стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России»

В понедельник, 3 августа, в Рязанской области начался фестиваль «Небо России». Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков. «Рязанская область на неделю вновь станет столицей воздухоплавания», — говорится в посте. Фестиваль пройдет в Спасском округе. Спортивные полеты пройдут с 3 по 6 августа. Рязанскую область представят шесть спортивных экипажей, а всего примут участие 20 команд из разных уголков страны. 7, 8 и 9 августа гостей фестиваля ждут концерты, ярмарка рукоделия, конкурсы и творческие мастерские. Главным событием станет вечернее свечение аэростатов.

В понедельник, 3 августа, в Рязанской области начался фестиваль «Небо России». Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков.

«Рязанская область на неделю вновь станет столицей воздухоплавания», — говорится в посте. Фестиваль пройдет в Спасском округе.

Спортивные полеты пройдут с 3 по 6 августа. Рязанскую область представят шесть спортивных экипажей, а всего примут участие 20 команд из разных уголков страны.

7, 8 и 9 августа гостей фестиваля ждут концерты, ярмарка рукоделия, конкурсы и творческие мастерские. Главным событием станет вечернее свечение аэростатов.