В Рязанской области перекроют проезд через железнодорожный переезд
Во вторник, 4 августа, на железнодорожном переезде 314 км в Ряжском округе пройдут ремонтные работы. Работы пройдут с 8 до 17 часов. На время ремонта проезд автотранспорта пройдет через окружную дорогу.
В Рязанской области перекроют проезд через железнодорожный переезд. Об этом сообщает администрация Ряжского округа.
Во вторник, 4 августа, на железнодорожном переезде 314 км в Ряжском округе пройдут ремонтные работы.
Работы пройдут с 8 до 17 часов. На время ремонта проезд автотранспорта пройдет через окружную дорогу.