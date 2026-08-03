В Рязанской области перекроют проезд через железнодорожный переезд

Во вторник, 4 августа, на железнодорожном переезде 314 км в Ряжском округе пройдут ремонтные работы. Работы пройдут с 8 до 17 часов. На время ремонта проезд автотранспорта пройдет через окружную дорогу.