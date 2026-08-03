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В Рязанской области мужчина задолжал по алиментам более 94 тысяч рублей
Сасовская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об исполнительном производстве после обращения местной жительницы к зампрокурора области Вячеславу Шерстнёву. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Выявлен факт уклонения должника от уплаты алиментов. Установлено, что отец двоих детей задолжал более 94 тысяч рублей. Несмотря на то, что в июне текущего года мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ, он продолжает игнорировать свои обязательства по алиментам. Прокуратура рассчитала неустойку за просрочку платежей и подала иск в суд о ее взыскании. На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Сасовская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об исполнительном производстве после обращения местной жительницы к зампрокурора области Вячеславу Шерстнёву. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Выявлен факт уклонения должника от уплаты алиментов. Установлено, что отец двоих детей задолжал более 94 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в июне текущего года мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ, он продолжает игнорировать свои обязательства по алиментам.

Прокуратура рассчитала неустойку за просрочку платежей и подала иск в суд о ее взыскании. На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении в суде.