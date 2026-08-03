В Рязанской области 23-летний водитель «Весты» устроил ДТП

ДТП произошло в ночь на 2 августа на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Отмечается, что 23-летний житель села Кривское за рулем автомобиля «Лада Веста» пошел на обгон, проигнорировав включенный сигнал поворота «Приоры», и врезался в машину. Затем он отлетел в железобетонный столб. Пострадавших нет. Машины получили серьезные механические повреждения.