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В Рязани завершили ямочный ремонт на 15 улицах
В августе в Рязани проводятся дорожные работы вблизи школ и детских садов. Ямочный ремонт завершен на 15 улицах, включая Кальную, Грибоедова, Чкалова, Ленина и Московское шоссе. Патчер работает на Промышленной и переходит на Вокзальную и Новосёлов. В ближайшие дни планируется заделка ям на улицах Разина, Мичурина, Старореченской и Первомайском проспекте. Капремонт продолжается на улицах Животноводческой и Мервинской, а также на участках Московского шоссе. В Солотче на улице Дунай уложено основание, а на дороге к санаторию «Сосновый бор» монтируются бордюры и тротуары. На Московском шоссе в районе путепровода устанавливаются новые опоры освещения и прокладываются коммуникации. Параллельно ведутся работы по разметке и обновлению бордюров.

В августе в Рязани активно проводятся дорожные работы вблизи школ и детских садов. Об этом сообщил в своих соцсетях Борис Ясинский, глава администрации города.

Ямочный ремонт горячим асфальтом уже завершен на 15 улицах, включая Кальную, Грибоедова, Чкалова, Ленина и Московское шоссе. Патчер работал на улице Промышленной, а на этой неделе переходит на Вокзальную и Новоселов. На проезде Речников и во 2-м проезде Осипенко дорожный профиль исправлен с помощью гранулята.

В ближайшие дни планируется заделка ям на улицах Разина, Мичурина, Новосёлов (в районе школы № 51), Старореченской и Первомайском проспекте.

Капремонт продолжается на улицах Животноводческой и Мервинской, а также на отдельных участках Московского шоссе. На проблемных зонах по Куйбышевскому шоссе завершается восстановление верхнего слоя асфальта. В Солотче на улице Дунай уже уложено основание, а на дороге к санаторию «Сосновый бор» выполнены нижние слои, монтируются бордюры и тротуары.

Что касается расширения Московского шоссе в районе путепровода, где уже установлены новые опоры освещения, там прокладывается кабель, монтируются коммуникации и ливневка, а также заливаются подпорные стенки на стороне Соцфонда. Параллельно проводятся работы по разметке и обновлению бордюров. На этой неделе они будут покрашены вдоль улицы Ленина и Первомайского проспекта.