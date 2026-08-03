В Рязани завершили расследование убийства женщины
Следствием установлено, что в мае 2026 года пьяные 53-летний обвиняемый и его сожительница поссорились из-за ревности. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений 53-летняя потерпевшая скончалась на месте. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.
В Рязани завершили расследование убийства женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Следствием установлено, что в мае 2026 года пьяные 53-летний обвиняемый и его сожительница поссорились из-за ревности. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений 53-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ.
Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, убийство произошло 23 мая в квартире на улице Зубковой.