В Рязани завершили расследование убийства женщины

Следствием установлено, что в мае 2026 года пьяные 53-летний обвиняемый и его сожительница поссорились из-за ревности. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных повреждений 53-летняя потерпевшая скончалась на месте. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.