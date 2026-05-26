Рязанец зарезал знакомую во время застолья

Октябрьский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 53-летнего жителя города. По версии следствия, 23 мая в одной из квартир на улице Зубковой двое местных жителей распивали алкоголь. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, мужчина нанес знакомой не менее девяти ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 22 июля 2026 года.