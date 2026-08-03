В Рязани отключили свет на Окском шоссе и в районе Лесопарка
В Рязани произошло отключение электроэнергии у потребителей на нескольких участках. Об этом сообщили в РГРЭС. Свет отключили в 15:48 из-за технологического нарушения. Без электроснабжения остались потребители по следующим адресам: Окское шоссе, 1; Речников проезд, 1а, 1б, 1в; район Лесопарка.
В Рязани произошло отключение электроэнергии у потребителей на нескольких участках. Об этом сообщили в РГРЭС.
Свет отключили в 15:48 из-за технологического нарушения. Без электроснабжения остались потребители по следующим адресам:
- Окское шоссе, 1;
- Речников проезд, 1а, 1б, 1в;
- район Лесопарка.
Сейчас бригада проводит работы по локализации поврежденного участка сети и восстановлению электроснабжения.
По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.