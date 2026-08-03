В России резко выросли цены на сахар

По данным канала, сахар в России дорожает вдвое быстрее остальных продуктов. Отмечается, что цены могут вырасти в ближайшее время. Так, за килограмм сахара-песка в среднем просят 75 рублей. Со ссылкой на данные «Чек Индекса» уточняется, что это на 9% дороже, чем год назад, и на 14% выше, чем в январе. При этом, как выяснила BAZA, в целом продукты подорожали на 4,6% за год. Рост розницы эксперты объяснили подорожанием опта.

В России резко выросли цены на сахар. Об этом 3 августа сообщила BAZA.

По данным канала, сахар в России дорожает вдвое быстрее остальных продуктов. Отмечается, что цены еще могут вырасти в ближайшее время.

Так, за килограмм сахара-песка в среднем просят 75 рублей. Со ссылкой на данные «Чек Индекса» уточняется, что это на 9% дороже, чем год назад, и на 14% выше, чем в январе.

При этом, как выяснила BAZA, в целом продукты подорожали на 4,6% за год. Рост розницы аналитики объяснили подорожанием опта.

По данным АБ-Центра, к концу июля оптовая цена сахара оказалась на 26% выше прошлогодней. В одном из крупных гипермаркетов каналу сообщили, что за последний месяц некоторые дистрибьюторы подняли закупочную цену на 20-30%.

В публикации указано, что вероятная причина роста — сокращение посевов.