В России произошел массовый сбой «ВКонтакте»

Днем 3 августа пользователи из разных регионов России сообщили о массовом сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Больше всего жалоб поступило на невозможность отправить личные сообщения. По данным сервиса мониторинга сбоев, количество обращений резко выросло около 14:25. На момент публикации пользователи оставили 328 жалоб за последний час и 751 жалобу за сутки. Помимо проблем с отправкой сообщений, россияне сообщают о медленной работе соцсети и сложностях со входом в аккаунты. Среди популярных запросов на сервисе мониторинга — «сообщение», «невозможно отправить», «не работает», «тормозит» и «не войти».

Днем 3 августа пользователи из разных регионов России сообщили о массовом сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Больше всего жалоб поступило на невозможность отправить личные сообщения.

По данным сервиса мониторинга сбоев, количество обращений резко выросло около 14:25. На момент публикации пользователи оставили 328 жалоб за последний час и 751 жалобу за сутки.

Помимо проблем с отправкой сообщений, россияне сообщают о медленной работе соцсети и сложностях со входом в аккаунты. Среди популярных запросов на сервисе мониторинга — «сообщение», «невозможно отправить», «не работает», «тормозит» и «не войти».

Больше всего сообщений о сбое поступило от пользователей устройств на Android — 36,7%, iOS — 31,5% и Windows — 29,2%.

Фото: Downdetector.