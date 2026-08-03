В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов

Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» предложил серьёзно пересмотреть подход к блокировкам счетов. Поводом стало исследование, которое показало резкий рост жалоб. Авторы предлагают создать отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых. По аналогии с системой «Знай своего клиента», которая уже работает для бизнеса. При этом сервис хотят разместить на ресурсах ФНС — чтобы человек сразу видел свой уровень риска и понимал, какие действия нужны для разблокировки. Также предлагается выводить из-под подозрения тех самозанятых и ИП, которые вынужденно работают с контрагентами-монополистами или компаниями из «красной зоны». Авторы предложили разработать для банков и финтехов методические рекомендации по оценке рисков в отношении физлиц и самозанятых в рамках 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», а также сделать процедуру прозрачнее: клиент должен чётко видеть, есть ли он в базе 161-ФЗ, какой банк инициировал внесение, когда подано заявление на исключение, какой срок рассмотрения и что именно нужно исправить.

В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов. Об этом пишут «Ведомости».

Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» предложил серьёзно пересмотреть подход к блокировкам счетов. Поводом стало исследование, которое показало резкий рост жалоб.

Авторы предлагают создать отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых. По аналогии с системой «Знай своего клиента», которая уже работает для бизнеса. При этом сервис хотят разместить на ресурсах ФНС — чтобы человек сразу видел свой уровень риска и понимал, какие действия нужны для разблокировки.

Также предлагается выводить из-под подозрения тех самозанятых и ИП, которые вынужденно работают с контрагентами-монополистами или компаниями из «красной зоны».

Авторы предложили разработать для банков и финтехов методические рекомендации по оценке рисков в отношении физлиц и самозанятых в рамках 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», а также сделать процедуру прозрачнее: клиент должен чётко видеть, есть ли он в базе 161-ФЗ, какой банк инициировал внесение, когда подано заявление на исключение, какой срок рассмотрения и что именно нужно исправить.