В Кораблинском округе задержали пьяного водителя

Инцидент произошел 1 августа в селе Незнаново. Полицейские остановили автомобиль «Ситроен», под управлением 63-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения. По результатам медосвидетельствования у него обнаружили 1,218 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчине грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.