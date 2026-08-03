В Хабаровске мужчина умер после задержания росгвардейцами

В Хабаровске следователи начали проверку после смерти мужчины, который скончался вскоре после задержания сотрудниками Росгвардии. По данным Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, вечером 31 июля сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов о нарушении общественного порядка. Мужчина, как утверждают в ведомстве, попытался скрыться и оказал сопротивление при задержании. Сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства. Через непродолжительное время после задержания мужчина умер.

В Хабаровске следователи начали проверку после смерти мужчины, который скончался вскоре после задержания сотрудниками Росгвардии. Правоохранители выясняют, были ли действия силовиков законными и соответствовала ли примененная сила ситуации.

По данным Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, вечером 31 июля сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов о нарушении общественного порядка. Мужчина, как утверждают в ведомстве, попытался скрыться и оказал сопротивление при задержании.

Сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства. Через непродолжительное время после задержания мужчина умер. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

В соцсетях утверждают, что несколько сотрудников Росгвардии продолжили применять силу к мужчине после того, как он оказался на земле. При этом опубликованные кадры не позволяют самостоятельно установить все обстоятельства случившегося и причину смерти.

Следствие проверит действия сотрудников Росгвардии, изучит записи с камер и показания очевидцев. Если проверка выявит нарушения, действия силовиков могут получить правовую оценку по статье о превышении должностных полномочий.