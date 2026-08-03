В Госдуме предложили запустить программу «Первосентябрьский капитал»

Соответствующее обращение было адресовано вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Депутаты предлагают рассмотреть возможность запуска программы, которая обеспечит финансовую поддержку каждому школьнику. Согласно инициативе, размер выплаты планируется привязать к средней заработной плате в регионе и дифференцировать в зависимости от возраста ребёнка: для учеников начальной школы (1-4 классы) предлагается установить выплату на уровне 25% от средней зарплаты по региону, для школьников 5-9 классов — 30%, для старшеклассников — 35%. Предполагается, что средства будут перечисляться не позднее чем за месяц до начала учебного года, чтобы семьи могли заранее приобрести всё необходимое — от школьной формы и канцелярии до учебных материалов и техники.

В Госдуме предложили запустить программу «Первосентябрьский капитал». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение было адресовано вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Депутаты предлагают рассмотреть возможность запуска программы, которая обеспечит финансовую поддержку каждому школьнику. Согласно инициативе, размер выплаты планируется привязать к средней заработной плате в регионе и дифференцировать в зависимости от возраста ребёнка:

для учеников начальной школы (1-4 классы) предлагается установить выплату на уровне 25% от средней зарплаты по региону,

для школьников 5-9 классов — 30%,

для старшеклассников — 35%.

Предполагается, что средства будут перечисляться не позднее чем за месяц до начала учебного года, чтобы семьи могли заранее приобрести всё необходимое — от школьной формы и канцелярии до учебных материалов и техники.