В Госдуме предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

Группа депутатов Госдумы предложила студентам право получать стипендию на любой банковский счет по выбору. Обращение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Многие студенты вынуждены открывать счета в банках, выбранных вузами, что создает неудобства. Если у студента уже есть счет в другом банке, ему приходится открывать новый или получать стипендию наличными. Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании», позволяя студентам указывать реквизиты своего счета в любой кредитной организации. Инициатива также включает возможность отправки реквизитов через личный кабинет и разумный срок для их изменения.

Группа депутатов Госдумы предложила закрепить за студентами право получать стипендию на любой банковский счет по их выбору. Соответствующее обращение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, передает РИА Новости.

Отмечается, что многие студенты вынуждены открывать банковские счета в тех учреждениях, которые выбраны их университетами, что создает дополнительные неудобства. В случае, если у студента уже есть счет в другом банке, ему приходится открывать новый или получать стипендию наличными через кассу.

В обращении подчеркивается необходимость внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», позволяющих обучающимся указывать реквизиты своего счета в любой российской кредитной организации. Для реализации этой инициативы студенты смогут отправлять реквизиты через личный кабинет или в письменной форме. Также предлагается установить разумный срок для изменения реквизитов, чтобы обеспечить удобство получения стипендий.

Авторы инициативы уверены, что это решение позволит устранить различия между вузами, сократит количество лишних банковских карт и упростит процесс получения стипендий для студентов.