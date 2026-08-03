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В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации через «Госуслуги»
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное уведомление владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости. Согласно инициативе, должностные лица должны будут направлять водителю или владельцу автомобиля уведомление за 15 минут до начала эвакуации на специализированную стоянку. Авторы законопроекта считают, что, если владелец успеет оперативно устранить нарушение, необходимость в эвакуации отпадет.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное уведомление владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, должностные лица должны будут направлять водителю или владельцу автомобиля уведомление за 15 минут до начала эвакуации на специализированную стоянку.

Авторы законопроекта считают, что, если владелец успеет оперативно устранить нарушение, необходимость в эвакуации отпадет.

По мнению разработчиков инициативы, система предварительного оповещения через «Госуслуги» сделает процедуру более удобной для автомобилистов и поможет снизить число конфликтных ситуаций, связанных с принудительной эвакуацией транспортных средств.