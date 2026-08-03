В библиотеке Горького восстановили план Рязани 1868 года

В региональном центре консервации и реставрации библиотеки имени Горького восстановили план губернского города Рязани 1868 года. Документ поступил на реставрацию из краеведческого информационного отдела. Старинный план размером 33,5 на 40,5 сантиметра состоял из нескольких склеенных листов. Позже карту дополнительно закрепили на бежевой бумаге и покрыли термопленкой, которая со временем начала отслаиваться и повредила документ.

В региональном центре консервации и реставрации библиотеки имени Горького восстановили план губернского города Рязани 1868 года. Документ поступил на реставрацию из краеведческого информационного отдела.

Старинный план размером 33,5 на 40,5 сантиметра состоял из нескольких склеенных листов. Позже карту дополнительно закрепили на бежевой бумаге и покрыли термопленкой, которая со временем начала отслаиваться и повредила документ.

Перед началом работ специалисты провели исследования: проверили кислотность бумаги, устойчивость типографской краски и возможность удаления клея. Экспертиза показала, что план можно промыть водой без риска для изображения и основы.

Реставраторы вручную удалили пленку и дополнительный слой бумаги, очистили документ и промыли его в несколько этапов. После этого специалисты восстановили утраченные участки, укрепили листы чайной бумагой и закрепили план на хлопковой основе.

При работе использовали традиционные методы реставрации и мучной клей. После завершения всех процедур документ поместили в защитную пленочную капсулу и вернули в фонд библиотеки.

Фото: Библиотека имени Горького.