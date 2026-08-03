Ученые объяснили затянувшийся период серебристых облаков в Рязанской области

1 августа в Рязанской области наблюдали серебристые облака, хотя обычно в это время года они уже исчезают. Об этом сообщили в группе в соцсетях «НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина». Ученые объяснили задержку этого явления тем, что июльские ливни и грозы могли повлиять на верхнюю мезосферу. Это означает, что погодные изменения в тропосфере могут оказывать влияние даже на высокие слои атмосферы. Тем не менее, взаимосвязь между тропосферой и мезосферой продолжает изучаться, и это пока остается гипотезой. 2 августа над облаками можно было увидеть светлые полосы, но это были перистые облака, а не серебристые.

1 августа в Рязанской области наблюдали серебристые облака, хотя обычно в это время года они уже исчезают. Об этом сообщили в группе в соцсетях «НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина».

Ученые объяснили задержку этого явления тем, что июльские ливни и грозы могли повлиять на верхнюю мезосферу. Это означает, что погодные изменения в тропосфере могут оказывать влияние даже на высокие слои атмосферы. Тем не менее, взаимосвязь между тропосферой и мезосферой продолжает изучаться, и это пока остается гипотезой.

2 августа над облаками можно было увидеть светлые полосы, но это были перистые облака, а не серебристые.