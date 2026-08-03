Трехлетний ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Рязанской области

ДТП случилось 31 июля на 53 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. 36-летний рязанец за рулем грузовика «Газ Луидор» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Пострадали 28-летний водитель иномарки и его 3-летний пассажир. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.