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Стало известно, сколько смогут прожить рязанцы без зарплаты за счет накоплений
Рязанцы в среднем могут прожить 4,4 месяца без зарплаты благодаря своим накоплениям. По данным исследования SuperJob, 67% жителей региона следят за своими доходами и расходами, но 33% не ведут учет своих финансов. 68% опрошенных планируют свои будущие доходы и расходы, причем 44% из них делают это на срок до полугода. В случае потери всех источников дохода 14% рязанцев смогут продержаться меньше месяца, а 38% признались, что не имеют сбережений. Большинство рязанцев (54%) оценивают свою финансовую грамотность как среднюю, 15% считают ее высокой, а 13% — низкой. Мужчины чаще женщин ведут учет своих финансов и строят долгосрочные планы. Молодежь до 35 лет реже следит за бюджетом и оценивает свою грамотность как высокую.

Рязанцы в среднем могут прожить 4,4 месяца без зарплаты благодаря своим накоплениям. По данным исследования SuperJob, 67% жителей региона следят за своими доходами и расходами, но 33% не ведут учет своих финансов.

68% опрошенных планируют свои будущие доходы и расходы, причем 44% из них делают это на срок до полугода. В случае потери всех источников дохода 14% рязанцев смогут продержаться меньше месяца, а 38% признались, что не имеют сбережений.

Большинство рязанцев (54%) оценивают свою финансовую грамотность как среднюю, 15% считают ее высокой, а 13% — низкой. Мужчины чаще женщин ведут учет своих финансов и строят долгосрочные планы. Молодежь до 35 лет реже следит за бюджетом и оценивает свою грамотность как высокую.

Обладатели высшего образования более внимательно относятся к своим финансам и чаще имеют сбережения. Граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет своих расходов по сравнению с теми, кто зарабатывает больше.