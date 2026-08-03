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СМИ: Зеленский назначит Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки Украины. Об этом он заявил на ежегодном совещании послов в Киеве, сообщают украинские СМИ. По словам Зеленского, новая должность позволит Умерову продолжить работу с международными партнерами и заниматься координацией направлений, связанных с завершением конфликта. Рустем Умеров занимал пост министра обороны Украины с 2023 по 2025 год. После этого Зеленский назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки Украины. Об этом он заявил на ежегодном совещании послов в Киеве, сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, новая должность позволит Умерову продолжить работу с международными партнерами и заниматься координацией направлений, связанных с завершением конфликта.

Рустем Умеров занимал пост министра обороны Украины с 2023 по 2025 год. После этого Зеленский назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.