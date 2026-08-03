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Рязанских водителей предупредили о рейдах ГАИ
В понедельник, 3 августа, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.

В понедельник, 3 августа, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.