Рязанских водителей предупредили о рейдах ГАИ

В понедельник, 3 августа, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.