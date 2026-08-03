Рязанская область заняла 73 место в рейтинге по качеству дорог

Согласно исследованию, доля автодорог общего пользования регионального/межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям в Рязанской области занимает 43,4% от общей протяженности таких дорог. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием — 293 км дорог на 1000 км² территории. Лидерами рейтинга стали Москва, Челябинская область и Республика Ингушетия.