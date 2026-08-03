Рязанцы смогут увидеть астрономическое явление на небе в ночь на 4 августа

Об этом сообщили в группе в соцсетях «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». Ночью в понедельник, 3 августа, убывающая Луна будет располагаться на небесной сфере рядом с планетой Сатурн. «Сближение не очень тесное, но может, например, помочь тем, кто хочет найти планету на небе», — говорится в посте. Отмечается, что Сатурн будет виден как звезда, примерно, 1 величины. Луна в Рязани взойдет в 21:26, Сатурн — в 22:06. Также эксперты подчеркнули, что хотя рядом с ними находится и Нептун, но он виден лишь в телескоп как звезда 8 величины.

Рязанцы смогут увидеть астрономическое явление на небе в ночь на 4 августа. Об этом сообщили в группе в соцсетях «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Ночью в понедельник, 3 августа, убывающая Луна будет располагаться на небесной сфере рядом с планетой Сатурн.

«Сближение не очень тесное, но может, например, помочь тем, кто хочет найти планету на небе», — говорится в посте.

Отмечается, что Сатурн будет виден как звезда, примерно, 1 величины. Луна в Рязани взойдет в 21:26, Сатурн — в 22:06.

Также эксперты подчеркнули, что хотя рядом с ними находится и Нептун, но он виден лишь в телескоп как звезда 8 величины.