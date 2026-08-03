Рязанцы объявили поиски очевидцев ДТП с участием «Опеля»

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 20.50 2 августа между селами Поляны и Шумашь в сторону Рязани. Столкнулись «Опель» и «Ниссан», уточнили в посте. Автор публикации ищет записи с видеорегистраторов. Связаться с ним можно по телефону: +7 (920) 999-88-07.