Россиянам пояснили, какие данные опасно публиковать в соцсетях

В министерстве рекомендовали россиянам не публиковать в соцсетях адрес проживания, а также не рассказывать о месте учебы и работы. В МВД отметили, что следует избегать раскрытия информации о семье и близких из-за вербовщиков. Кроме того, там призвали не делиться взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.

Россиянам пояснили, какие данные опасно публиковать в соцсетях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

В министерстве рекомендовали россиянам не публиковать в соцсетях адрес проживания, а также не рассказывать о месте учебы и работы.

В МВД отметили, что следует избегать раскрытия информации о семье и близких из-за вербовщиков.

Кроме того, там призвали не делиться взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.