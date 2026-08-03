Россиянам пояснили, какие данные опасно публиковать в соцсетях
В министерстве рекомендовали россиянам не публиковать в соцсетях адрес проживания, а также не рассказывать о месте учебы и работы. В МВД отметили, что следует избегать раскрытия информации о семье и близких из-за вербовщиков. Кроме того, там призвали не делиться взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.
Россиянам пояснили, какие данные опасно публиковать в соцсетях. Об этом
В министерстве рекомендовали россиянам не публиковать в соцсетях адрес проживания, а также не рассказывать о месте учебы и работы.
В МВД отметили, что следует избегать раскрытия информации о семье и близких из-за вербовщиков.
Кроме того, там призвали не делиться взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.