Россиянам перечислили самые вредные завтраки

По словам эндокринологов, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики воспринимаются как удобные варианты для завтрака, но в них есть много сахара и пищевых добавок. Отмечается, что такой приём пищи допустим, если его дополнить свежими фруктами или овощами. Ещё врач напомнил, что бутерброды с колбасой или ветчиной также нельзя отнести к полезным завтракам. Всё из-за соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов. По этой же причине он посоветовал не злоупотреблять яичницей с беконом или сосисками.

Россиянам перечислили самые вредные завтраки. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам эндокринологов, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики воспринимаются как удобные варианты для завтрака, но в них есть много сахара и пищевых добавок. Отмечается, что такой приём пищи допустим, если его дополнить свежими фруктами или овощами.

Ещё врач напомнил, что бутерброды с колбасой или ветчиной также нельзя отнести к полезным завтракам. Всё из-за соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов. По этой же причине он посоветовал не злоупотреблять яичницей с беконом или сосисками.