Роспотребнадзор предупредил россиян о фейковых письмах о проверках

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о мошеннических письмах с уведомлениями о якобы внеплановых проверках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начали массово поступать письма с информацией о проведении проверок в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что эта информация является недостоверной.

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о мошеннических письмах с уведомлениями о якобы внеплановых проверках.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начали массово поступать письма с информацией о проведении проверок в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация является недостоверной. Настоящие уведомления Роспотребнадзора содержат уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, адрес его проведения и контакты ответственного сотрудника.

При этом никаких требований об оплате в официальных письмах нет — все мероприятия ведомства проводятся бесплатно.