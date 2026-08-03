Роспотребнадзор предупредил россиян о фейковых письмах о проверках
Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о мошеннических письмах с уведомлениями о якобы внеплановых проверках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начали массово поступать письма с информацией о проведении проверок в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что эта информация является недостоверной.
Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о мошеннических письмах с уведомлениями о якобы внеплановых проверках.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начали массово поступать письма с информацией о проведении проверок в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги.
В ведомстве подчеркнули, что эта информация является недостоверной. Настоящие уведомления Роспотребнадзора содержат уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, адрес его проведения и контакты ответственного сотрудника.
При этом никаких требований об оплате в официальных письмах нет — все мероприятия ведомства проводятся бесплатно.