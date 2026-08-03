Рособрнадзор объявил предостережение центру подготовки Рязанской епархии

Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви. Как сообщили в ведомстве, образовательной организации предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. Всего предостережения получили 19 образовательных организаций из разных регионов России.