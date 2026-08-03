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РБК: Минцифры планирует ужесточить контроль за VPN
Минцифры обсуждает с провайдерами новые механизмы контроля за IP-адресами VPN-сервисов, которые находятся в «белых списках». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет об адресах, которые не блокируют вместе с запрещенными ресурсами. В такие списки могут входить облачные сервисы, серверы компаний, системы удаленного доступа и технологические VPN, используемые организациями для работы.

Минцифры обсуждает с провайдерами новые механизмы контроля за IP-адресами VPN-сервисов, которые находятся в «белых списках». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет об адресах, которые не блокируют вместе с запрещенными ресурсами. В такие списки могут входить облачные сервисы, серверы компаний, системы удаленного доступа и технологические VPN, используемые организациями для работы.

Сейчас компании могут направлять в Роскомнадзор IP-адреса, которые необходимо исключить из списка блокировок. Регулятор проверяет их и при подтверждении легитимности оставляет доступными.

По данным РБК, Минцифры рассматривает возможность постоянного мониторинга таких адресов со стороны хостинг-провайдеров. Если на IP-адресе в течение недели будет обнаружена VPN-инфраструктура, провайдеру могут направить запрос на проверку. Ответить на него потребуется в течение суток — либо подтвердить необходимость использования VPN, либо отказаться от включения адреса в список разрешенных.

Также ведомство обсуждает изменение правил идентификации клиентов хостинг-провайдеров. Пользователям с минимальным уровнем подтверждения личности — например, через номер телефона и банковскую карту — при обнаружении запрещенной инфраструктуры могут временно ограничить доступ к услугам.

Для клиентов, зарегистрированных через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему, перед ограничением доступа может предусматриваться дополнительное уведомление и возможность устранить нарушение.

По данным РБК, провайдеров, чьи клиенты регулярно нарушают правила, могут признать недобросовестными и ограничить доступ к их IP-подсетям. В таком случае пользователям могут оставить доступ только к ресурсам из «белого списка» Минцифры.