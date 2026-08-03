Прокуратура через суд добилась проверки качества воды в Сасовском районе
Сасовский районный суд обязал коммунальное предприятие наладить регулярный производственный контроль качества питьевой воды в селе Берестянки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Основанием для обращения в суд стала проверка межрайонной прокуратуры. Она показала, что коммунальная организация более года не проводила обязательные лабораторные исследования качества питьевой воды, нарушая требования санитарного законодательства.
Сасовский районный суд обязал коммунальное предприятие наладить регулярный производственный контроль качества питьевой воды в селе Берестянки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.
Основанием для обращения в суд стала проверка межрайонной прокуратуры. Она показала, что коммунальная организация более года не проводила обязательные лабораторные исследования качества питьевой воды, нарушая требования санитарного законодательства.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу.
В прокуратуре отметили, что контролируют фактическое исполнение судебного решения.