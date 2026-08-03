Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
26°
Втр, 04
26°
Срд, 05
27°
ЦБ USD 79.46 -0.4 01/08
ЦБ EUR 91.19 0.31 01/08
Нал. USD 80.83 / 80.85 03/08 13:20
Нал. EUR 93.70 / 94.25 03/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
2 103
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 548
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 721
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Прокуратура через суд добилась проверки качества воды в Сасовском районе
Сасовский районный суд обязал коммунальное предприятие наладить регулярный производственный контроль качества питьевой воды в селе Берестянки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Основанием для обращения в суд стала проверка межрайонной прокуратуры. Она показала, что коммунальная организация более года не проводила обязательные лабораторные исследования качества питьевой воды, нарушая требования санитарного законодательства.

Сасовский районный суд обязал коммунальное предприятие наладить регулярный производственный контроль качества питьевой воды в селе Берестянки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Основанием для обращения в суд стала проверка межрайонной прокуратуры. Она показала, что коммунальная организация более года не проводила обязательные лабораторные исследования качества питьевой воды, нарушая требования санитарного законодательства.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу.

В прокуратуре отметили, что контролируют фактическое исполнение судебного решения.