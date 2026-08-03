Прокуратура через суд добилась проверки качества воды в Сасовском районе

Сасовский районный суд обязал коммунальное предприятие наладить регулярный производственный контроль качества питьевой воды в селе Берестянки. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Основанием для обращения в суд стала проверка межрайонной прокуратуры. Она показала, что коммунальная организация более года не проводила обязательные лабораторные исследования качества питьевой воды, нарушая требования санитарного законодательства.