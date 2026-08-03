Президент Украины Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в США. Об этом пишет РБК. Указ о ее освобождении от должности был подписан 3 августа и опубликован пресс-службой президента. Стефанишина занимала эту позицию чуть менее года, будучи назначенной на пост в августе 2025 года. Увольнение произошло на фоне значительных перестановок в военных ведомствах страны и отставки правительства, возглавляемого Свириденко, в июле. В своей публикации в соцсетях Стефанишина сообщила, что приняла решение покинуть пост самостоятельно, отметив, что это связано с личными обстоятельствами. Она призвала общественность отнестись к ее решению с пониманием.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в США. Об этом пишет РБК.

Указ о ее освобождении от должности был подписан 3 августа и опубликован пресс-службой президента. Стефанишина занимала эту позицию чуть менее года, будучи назначенной на пост в августе 2025 года.

Увольнение произошло на фоне значительных перестановок в военных ведомствах страны и отставки правительства, возглавляемого Свириденко, в июле.

В своей публикации в соцсетях Стефанишина сообщила, что приняла решение покинуть пост самостоятельно, отметив, что это связано с личными обстоятельствами. Она призвала общественность отнестись к ее решению с пониманием.

Фото: ТАСС.