Пенсионерка из Рязанской области вырастила помидор весом более килограмма

Огородница из рабочего поселка Пителино Марина Фомина вырастила помидор весом 1 килограмм 303 грамма в своей теплице. Об этом пишет ИД «Пресса». Пенсионерка, вдохновленная новостями о достижениях огородников из Пронского и Ермишинского округов, решила взвесить свой урожай. Она отметила, что выращивает сорт «скорпион» уже несколько лет и была приятно удивлена результатом. По словам Фоминой, ее помидор значительно превзошел плоды, которые вырастили огородники из соседних округов, весившие чуть менее одного килограмма.

Огородница из рабочего поселка Пителино Марина Фомина вырастила помидор весом 1 килограмм 303 грамма в своей теплице. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пенсионерка, вдохновленная новостями о достижениях огородников из Пронского и Ермишинского округов, решила взвесить свой урожай. Она отметила, что выращивает сорт «скорпион» уже несколько лет и была приятно удивлена результатом.

По словам Фоминой, ее помидор значительно превзошел плоды, которые вырастили огородники из соседних округов, весившие чуть менее одного килограмма.