Опубликован прогноз погоды на 4 августа в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 12…17°С, днем — 23…28°С.