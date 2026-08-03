Назван самый подорожавший за июль товар в мире

В июле яйца стали самым подорожавшим товаром в мире, увеличившись в цене на 334% на американской бирже. Согласно данным ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, также значительно подорожали овес и пшеница, цены на которые выросли на 15,5% и 10,4% соответственно. Среди промышленных товаров наиболее заметный рост стоимости показали карбамид и стирол — на 18,6%. Энергетические товары также не остались в стороне: нефть марки Urals подорожала на 50,5%, газ в Великобритании — на 44%, а в Европе — на 39%. На фоне роста цен, апельсиновый сок стал самым подешевевшим товаром месяца, его стоимость снизилась на 14,8%. Литий и чай на индийском рынке также подешевели — на 10,6% и 9,7% соответственно.

В июле яйца стали самым подорожавшим товаром в мире, увеличившись в цене на 334% на американской бирже. Согласно данным ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, также значительно подорожали овес и пшеница, цены на которые выросли на 15,5% и 10,4% соответственно.

Среди промышленных товаров наиболее заметный рост стоимости показали карбамид и стирол — на 18,6%. Энергетические товары также не остались в стороне: нефть марки Urals подорожала на 50,5%, газ в Великобритании — на 44%, а в Европе — на 39%.

На фоне роста цен, апельсиновый сок стал самым подешевевшим товаром месяца, его стоимость снизилась на 14,8%. Литий и чай на индийском рынке также подешевели — на 10,6% и 9,7% соответственно.