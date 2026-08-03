Над Россией перехватили 131 украинский беспилотник
БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 2 августа до 7.00 3 августа. Средства ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем. Напомним, в Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА.
Над Россией перехватили 131 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 2 августа до 7.00 3 августа.
Средства ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.
Напомним, в Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА.