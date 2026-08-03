На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП
В ГАИ по региону сообщили, что ДТП произошло 3 августа, примерно в 8:30, на 54-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. По предварительной информации полицейских, столкнулись «Шевроле Лачетти» и КамАЗ. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир «Шевроле», а также водитель грузовика с различными травмами доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
В ГАИ по региону сообщили, что ДТП произошло 3 августа, примерно в 8:30, на 54-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.
По предварительной информации полицейских, столкнулись «Шевроле Лачетти» и КамАЗ.
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир «Шевроле», а также водитель грузовика с различными травмами доставлены в медучреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.