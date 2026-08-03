На Старой Рязани археологи нашли остатки подвала крупной постройки
Археологи сообщили, что постройка была достаточно поздней — она датируется XIV веком. До этого времени такие крупные подвалы были нехарактерны. Ученые буду продолжать изучение объекта, а также окружающего контекста. Фото: СТРАЭ РАН.
На Старой Рязани археологи нашли остатки подвала крупной постройки. Об этом сообщают ученые старорязанской археологической экспедиции.
Археологи сообщили, что постройка была достаточно поздней — она датируется XIV веком. До этого времени такие крупные подвалы были нехарактерны.
Ученые буду продолжать изучение объекта, а также окружающего контекста.
Фото:СТРАЭ РАН.