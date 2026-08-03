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Мужчина снял на видео массированную атаку на Рязань, его поймали полицейские
Полицейские выяснили, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля заснял на мобильный телефон из окна квартиры атаку и последующий взрыв украинского БПЛА. Оперативники доставили иностранца для разбирательства в отдел. Мужчина признал вину. Решается вопрос о привлечении иностранца к административной ответственности по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает административный штраф до одного миллиона рублей.

В Рязани полицейские поймали иностранца, который снял на видео атаку БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские выяснили, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля заснял на мобильный телефон из окна квартиры атаку и последующий взрыв украинского БПЛА.

Оперативники доставили иностранца для разбирательства в отдел. Мужчина признал вину.

Решается вопрос о привлечении иностранца к административной ответственности по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает административный штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Губернатор Павел Малков сообщал, что при атаке на Рязань пострадали шесть человек. Они получили ранения средней степени тяжести.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.