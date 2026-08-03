Мужчина снял на видео массированную атаку на Рязань, его поймали полицейские

Полицейские выяснили, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля заснял на мобильный телефон из окна квартиры атаку и последующий взрыв украинского БПЛА. Оперативники доставили иностранца для разбирательства в отдел. Мужчина признал вину. Решается вопрос о привлечении иностранца к административной ответственности по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает административный штраф до одного миллиона рублей.

В Рязани полицейские поймали иностранца, который снял на видео атаку БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские выяснили, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля заснял на мобильный телефон из окна квартиры атаку и последующий взрыв украинского БПЛА.

Оперативники доставили иностранца для разбирательства в отдел. Мужчина признал вину.

Решается вопрос о привлечении иностранца к административной ответственности по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает административный штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Губернатор Павел Малков сообщал, что при атаке на Рязань пострадали шесть человек. Они получили ранения средней степени тяжести.

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