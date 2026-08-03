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Мошенники нашли способы обхода маркировки телефонных звонков
Маркировка звонков от операторов связи не смогла обеспечить полную защиту от телефонных мошенников, которые уже нашли способы обходить новый механизм. Специалист по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что одним из методов остается использование индивидуальных предпринимателей, на которых оформлены сим-карты. По ее словам, мошенники могут организовывать обзвоны через посторонних ИП и использовать большое количество сим-карт. Она также добавила, что часть злоумышленников продолжает звонить владельцам городских телефонов, где маркировка не применяется. В качестве альтернативы блокировкам Дуб предложила использовать нейросети для выявления мошеннических сценариев во время разговоров.

Маркировка звонков от операторов связи не смогла обеспечить полную защиту от телефонных мошенников, которые уже нашли способы обходить новый механизм. Об этом сообщает «Ридус».

Специалист по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что одним из методов остается использование индивидуальных предпринимателей, на которых оформлены сим-карты.

«Безусловно, для мошенников это препятствие. Однако оно стало для них недолгим. Аферисты уже нашли обходные пути», — отметила Дуб.

По ее словам, мошенники могут организовывать обзвоны через посторонних ИП и использовать большое количество сим-карт. Она также добавила, что часть злоумышленников продолжает звонить владельцам городских телефонов, где маркировка не применяется. В качестве альтернативы блокировкам Дуб предложила использовать нейросети для выявления мошеннических сценариев во время разговоров.