Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень учебников для школ

В новом перечне включены учебники, которые будут использоваться при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, аккредитованных государством. В частности, в список вошли учебники по истории для 32 регионов России, включая Донбасс и Новороссию. Глава министерства Сергей Кравцов ранее отметил, что с 1 сентября школьники из воссоединенных регионов начнут изучать историю без искажений, используя новые учебники. Также в перечень включены учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-7-х классов. Кроме того, в федеральный перечень вошли учебники по другим предметам, таким как русский язык, математика, литература и обществознание.

Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Соответствующий приказ ведомства стал известен РИА Новости.

В новом перечне включены учебники, которые будут использоваться при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, аккредитованных государством.

В частности, в список вошли учебники по истории для 32 регионов России, включая Донбасс и Новороссию. Глава министерства Сергей Кравцов ранее отметил, что с 1 сентября школьники из воссоединенных регионов начнут изучать историю без искажений, используя новые учебники.

Также в перечень включены учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-7-х классов. Кроме того, в федеральный перечень вошли учебники по другим предметам, таким как русский язык, математика, литература и обществознание.