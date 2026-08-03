Минобороны заявило об ударах по портовой инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ. По данным министерства, беспилотники поразили два сухогруза, разгружавших военные грузы в порту Николаева. Также, как утверждает Минобороны, в акватории Черного моря были поражены еще два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения.

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ.

По данным министерства, беспилотники поразили два сухогруза, разгружавших военные грузы в порту Николаева.

Также, как утверждает Минобороны, в акватории Черного моря были поражены еще два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения.