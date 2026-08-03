МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Соответствующая информация опубликована на сайте регионального ведомства. Согласно прогнозу, ночью и утром 4 августа на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.