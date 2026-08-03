ФАС возбудила дело против Apple за отказ в предустановке «Макс» и RuStore

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании Apple за отказ в предустановке российского мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой iOS, включая iPhone и iPad. В ведомстве отметили, что компания не выполнила предупреждение ФАС о необходимости предустановки отечественных сервисов. После получения предупреждения, Apple сделала возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии iOS.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании Apple за отказ в предустановке российского мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой iOS, включая iPhone и iPad.

В ведомстве отметили, что компания не выполнила предупреждение ФАС о необходимости предустановки отечественных сервисов.

После получения предупреждения, Apple сделала возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии iOS.

В начале июля ФАС обратила внимание на то, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российскими системами или поисковиками других стран — членов ЕАЭС.